Путин примет участие в новогодней акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин намерен участвовать во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил: «Да. Планирует», – передает ТАСС.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями.

Участники акции помогают исполнять желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, сирот, а также одаренных ребят, детей из семей участников специальной военной операции и проживающих в новых регионах России.

С 2018 года исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В акции принимают участие и представители государственных учреждений. Каждый год к ней присоединяется и глава российского государства.