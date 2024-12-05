В России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки. Об этом пишет издание "Известия". Соответствующие поправки в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" готовит Минсельхоз.

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В случае обнаружения опасных живых паразитов и их личинок в рыбе продукцию рекомендовано заморозить или применить к ней должны быть применены другие методы, гарантирующие ее безопасность для потребителей.

Подчеркивается, что рыба, которая была подвергнута замораживанию до температуры не выше –20 °C во всех частях продукта на срок не менее 24 часов или не выше –35 °C на срок не менее 15 часов, не представляет угрозы для человека. До этого нутрициолог рассказала, что каждая вторая рыба, продающаяся вдоль дорог, заражена гельминтами. При этом выявить наличие таких паразитов в организме человека в ходе обследования может быть очень сложно.