На Кубани с 2025 года запретят работу мигрантов на стройках

В Краснодарском крае введут строгий запрет на использование иностранной рабочей силы в строительстве с 2025 года. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии. В настоящее время предприятия могут привлекать иностранных работников, если их доля не превышает 50% от общего числа сотрудников.

Кондратьев пояснил, что решение о разрешении привлечения мигрантов в строительную отрасль было принято в начале 2024 года как временная мера после анализа состояния рынка труда. Он добавил, что эта мера направлена на обеспечение плавного перехода, и в следующем году будет полностью отменена. Губернатор подчеркнул, что строительная индустрия приносит значительную прибыль, и бизнесу не следует полагаться на дешевую иностранную рабочую силу.

Он призвал работодателей сосредоточиться на привлечении российских граждан, особенно молодежи. Кондратьев также задал вопрос предпринимателям о том, предлагают ли они выпускникам достойные заработные платы, отличающиеся от тех, что получают рабочие, живущие в условиях низкого уровня комфорта. В январе 2024 года губернатор подписал указ, который вводит запрет на использование иностранных работников на основании патентов для различных сфер бизнеса. Этот запрет охватывает 85 категорий деятельности, включая строительство, сельское хозяйство, промышленность, туризм, ИТ, ветеринарию, образование и здравоохранение. Однако в строительстве сохраняется лимит на 50% для трудовых мигрантов, работающих по патентам.