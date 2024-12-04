В Крыму тысячи жителей остались без света

Около 19 тыс. человек в 42 населенных пунктах Симферопольского района Республики Крым остались без электроэнергии из-за аварии, сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в магистральных сетях энергоснабжения произошло отключение на ПС 220 кВ Элеваторная. <...> Обесточено 42 населенных пункта Симферопольского района, <...> 8 319 точек поставок, 18 850 человек", - написал Воронкин в Telegram-канале.

Он уточнил, что аварийные бригады выполняют восстановительные работы.