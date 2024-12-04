Скончался известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Известный российский врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН, теле- и радиоведущий Алексей Ковальков скончался на 63 году жизни, сообщил источник NEWS.ru. Причины смерти пока не уточняются, однако известно, что последние два года Алексей Владимирович боролся с онкологическим заболеванием.

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Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве. В 1991 году закончил обучение на лечебном факультете дневного отделения 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, в 2006 году он прошел профессиональную переподготовку в сфере диетологии на базе Российской Медицинской Академии Постдипломного Образования Росздрава.

Также диетолог разработал методику снижения веса, благодаря которой за семь месяцев похудел на 80 килограммов. Ковальков входил в тройку самых востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes.

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В январе текущего года Ковальков стал гостем студии NEWS.ru, где признавался, что не нагулялся с девушками в юности и сожалел об этом. Однако Алексей Владимирович отметил, что все равно осуществил все свои мечты. Врач рассказал о своей практике и подробности взаимоотношений с женой и ребенком.