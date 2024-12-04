Бородин ответил Макаревичу* на идею подарить жилье

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что не примет от основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) недвижимость в подарок.

Он посоветовал музыканту оставить имущество в наследство своим детям и внукам. Активист назвал Макаревича предателем Родины.

«От иноагентов мы ничего не принимаем. Для меня это предатель России, иноагент, как я от иногента могу принять какой-то подарок? Если бы не был иноагентом, я бы принял этот подарок и передал бы какому-нибудь участнику СВО», — отметил Бородин.

Ранее Андрей Макаревич пошутил, что подарит любой свой объект недвижимости в России главе ФПБК Виталию Бородину. Осталось только найти хоть один, отметил певец. Таким образом музыкант ответил общественнику на его слова о том, что у музыканта имеется 70 объектов недвижимости. Макаревич назвал эти сведения «чудом».

Макаревич* избавился от недвижимости в России

В 2023 году стало известно, что Макаревич переписал всю российскую недвижимость на членов семьи. Тогда он заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте переходит сыну — актеру Ивану Макаревичу. Теперь наследнику принадлежат две трети объекта, еще одна доля записана на его мать Аллу Макаревич.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов.