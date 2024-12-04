Ахеджакову потребовали признать иноагентом

Общественное движение «Сорок сороков» призвало внести российскую актрису Лию Ахеджакову в список иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

Отмечается, что такой призыв общественники объяснили тем, что Ахеджакова произнесла фразу «Слава Украине!»* (внесена Минюстом России в перечень нацистских лозунгов) во время своего спектакля в Лос-Анджелесе. По мнению авторов инициативы, этой фразой Ахеджакова порочит свое звание народного артиста России, а ее спектакль «Мой внук Вениамин» проводится исключительно за рубежом.

Обращение с соответствующим призывом уже было направлено в Минюст России. Кроме того, «Сорок сороков» также потребовали лишить Ахеджакову звания народного артиста.

Ранее Лия Ахеджакова произнесла украинский лозунг после концерта в США.