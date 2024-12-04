Депутат Госдумы отреагировал на видео с пьяным дебошем своего помощника в самолете

Депутат Госдумы Андрей Гурулев отреагировал на пьяный дебош, устроенный в пассажирском самолете его помощником из Забайкальского края Адамом Ислуевым. Парламентария цитирует Daily Storm в Telegram.

Политик подтвердил, что на распространившемся в сети видео действительно его помощник.

«Я направил в субъект представление об его увольнении, иного варианта здесь не вижу. От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства», — сказал Гурулев.

Он добавил, что имеет большую команду и неподобающие поступки перечеркивают труды всего коллектива.

4 декабря в сети появились кадры с рейса из Москвы в Читу, на которых Ислуев в состоянии сильного алкогольного опьянения материт пассажиров и членов экипажа и грозит всем «начистить лица». Затем чиновник бьет одного из бортпроводников. В результате мужчину сняли с рейса и задержали.

Помощник депутата Гурулева устроил пьяный дебош в самолете

Ранее появилось видео инцидента с пьяным депутатом из Красноярского края Павлом Переверзевым. На запись попало, как полуголый мужчина обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии. По словам женщины, парламентарий и его друзья кричали в неположенное время, а на просьбу вести себя тише политик заявил, что имеет право.