Россиянин решился на операцию ради отправки на СВО

Житель Купино Новосибирской области решился на операцию ради отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в интервью газете «Маяк Кулунды».

После событий февраля 2022 года россиянин стремился заключить контракт с Минобороны и попасть на фронт, но получал отказ в военкомате из-за проблем со здоровьем — еще в юности он серьезно повредил плечо, его прооперировали, поставив металлическую пластину.

Россиянин рассказал, что обратился в районную больницу с тем, чтобы как можно быстрее снять металлический фиксатор. Диагностика показала, что плечо полностью восстановилось, и врачи удалили пластину.

После проведенной операции ему удалось заключить военный контракт. Он прибыл на службу на СВО в феврале 2024 года. Изначально его отправили на среднюю линию, и сейчас он действует как разведчик и штурмовик.

В зоне СВО боец получил ранение. С его слов, под Авдеевкой его атаковал дрон.

«На полной скорости я положил мотоцикл на бок, сознательно упав вместе с ним. Дрон промахнулся и взорвался впереди меня. При падении сломал ногу, а осколки дрона прилетели мне в бедро, но, Слава Богу, жив остался!» — рассказал военнослужащий.

Боец награжден медалями «За штурмовые действия» и «За отвагу». Сейчас он находится в госпитале.

«У нас все заряжены только на победу, иначе смысл этой войны. Мы хотим скорее все это закончить. Сейчас раны почти зажили, и я жду не дождусь, когда снова встану в строй! Буду просить, чтобы быстрее отправили обратно на СВО», — заключил он.

Ранее жительница Челябинской области ушла на СВО ради реабилитации шестилетнего сына после коронавируса — у мальчика пострадала нервная система, что привело к тяжелым осложнениям.