«Отстаньте от моей яхты»: священник заявил, что служители церкви могут жить богато

Священник Александр Сахненко после вопроса о яхте в среду, 4 декабря, заявил, что служители церкви тоже имеют право жить богато.

— Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: «Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта Митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села», — рассказал Сахненко.

По его словам, для начала необходимо доказать принадлежность яхты патриаршим. А в случае, если это окажется правдой, как сказал Сахненко, нет «ничего плохого в том, чтобы святейший патриарх пару раз в месяц в хорошие дни катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе», передает телеканал.

Материальное богатство само по себе в православной традиции не считается грехом, однако оно может стать серьезным испытанием для верующего человека. Об этом рассказал настоятель храма Святой Троицы в Санкт-Петербурге, протоиерей Андрей Николаев. По словам батюшки, материальные блага в жизни временны, в отличие от главных ценностей христианина — веры, любви, милосердия и стремления делать добрые дела.

Успенский пост связан с почитанием в христианстве Божией Матери, в это время верующие должны прежде всего очистить свою совесть, некоторые из них могут брать на себя и дополнительные ограничения с учетом нынешних испытаний для страны. Об этом рассказал кандидат богословия, протоиерей Александр Пелин.