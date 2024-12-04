Умерла героиня шоу «Прямой эфир», которая потеряла память после третьих родов
Мария Полищук стала известна после того, как в программе «Прямой эфир» рассказали ее историю о потере памяти после третьих родов. Героиня шоу умерла после оторвавшейся тромбы. Об этом в среду, 4 декабря, сообщил ее муж.
Во время третьих родов после анестезии случился анафилактический шок, и 17 дней она находилась в коме и ничего не помнила, когда врачи стабилизировали ее состояние. Любимый муж стал для нее Васей (хотя его зовут Геннадий), а детей она не узнавала и была счастлива держать в руках букет цветов, как будто это был ее первый букет.
Поначалу семье пытались помочь родные, друзья и коллеги, но вскоре все они отказались. Даже родители женщины перестали поддерживать связь, оставив мужа практически одного с больной Марией Полищук и тремя детьми.
— Я не знаю этого человека, на что она способна во всех смыслах этого слова, я боюсь из-за этого оставить ее одну даже на час-два. Я не этого человека полюбил. И как бы не с этим человеком я прожил 11 лет. Мы прошли с супругой многое, была и печаль, и радость. И я верю, что Маша, наверное, поступила бы так же. Никогда бы не бросила меня в трудную минуту, не оставила бы меня в такой же беспомощной ситуации, — говорил муж в программе, его слова передает Telegram-канал Baza.