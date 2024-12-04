Сын Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в МГУ

Старший сын президента Сирии Башара Асада Хафез защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сын Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в МГУ
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Он защищал работу в области физико-математических наук 29 ноября. Работа написана по-русски, в ней 98 страниц. Она посвящена алгебраической теории чисел, а точнее исследованию многочленов. Присудить степень кандидата наук Асаду-младшему порекомендовали его научный руководитель Владимир Чубариков, а также его оппоненты — доктора наук из МГУ, Тульского государственного университета (ТулГУ) и Академии наук Таджикистана.

В послесловии к защите он выразил благодарность «мученикам своей родины», а в первую очередь «мученикам армии Сирии». Асад сказал это из-за того, что защита пришлась на даты наступления оппозиционных сил на Алеппо, сообщает Telegram-канал.

29 июля 2020 года в пресс-службе Минфина США сообщили, что страна ввела санкции против четырех граждан Сирии, среди которых Хафез Асад. Также ограничения ввели против десяти организаций.

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