Актеру «Квартета И» грозит инвалидность

Одному из участников знаменитого «Квартета И» Александру Демидову может грозить инвалидность из-за серьезных проблем с почками. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Демидов стремительно набирает вес и за последние три года его госпитализировали минимум три раза. Актеру также выписали пожизненный прием препаратов. Демидов уже несколько лет страдает от отеков ног, давления и слабости.

«54-летний шоумен резко набрал 25 кг в 2020 году на фоне стресса из-за болезни жены. В 2022 году снизилась работоспособность почек. Разнообразная комплексная терапия не помогала», - отмечает издание.

Актеру назначены строгая диета, лечение и постоянное врачебное наблюдение. Однако врачи считают, что лечению мешает образ жизни Демидова, который не раз признавался, что любит выпить и покурить, пишет Mash.

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