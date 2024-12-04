Актеру «Квартета И» грозит инвалидность

Актеру «Квартета И» Александру Демидову может грозить инвалидность. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, артист очень быстро набирает вес из-за серьезных проблем с почками и другими органами.

Демидов уже несколько лет страдает от отеков ног, давления и слабости.

В 2020 году актер набрал 25 килограммов из-за стресса по причине болезни супруги. Спустя два года у него снизилась работоспособность почек, возросла отечность, возникли проблемы с пищеводом и кишечником.

Медики прописали шоумену прописали пожизненный прием дорогостоящих препаратов, которые подавляют иммунитет, чтобы организм не отторгал собственные клетки. В настоящее время решается вопрос о присвоении инвалидности, передает Mash.