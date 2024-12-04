Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы

В России растет спрос на новогодних актеров или аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку. Потребность в них сохраняется на протяжении всего новогоднего сезона — с начала декабря по 8 января. В роли Деда Мороза можно заработать в среднем от 120 тыс. до 200 тыс. рублей за этот период, сказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

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По ее словам, актеров и аниматоров чаще всего нанимают ивент-агентства, школы, отели и частные лица.

«Сумма заработка зависит от количества отработанных часов и количества заказов. Актеру предоставляются костюмы и машина с водителем. В его основную работу входит: приезд к клиентам на дом, проведение праздничной программы и поздравление детей. Если речь идет о подработке Снегурочкой, ее доход значительно меньше, чем у Деда Мороза — от 70 тыс. до 90 тыс. рублей. Основной заработок главных новогодних персонажей зависит от корпоративов и утренников», — пояснила Чукина.

В топ профессий для заработка в новогодние праздники также входят упаковщики, фасовщики, комплектовщики подарков. Их средний доход варьируется от 80 тыс. до 250 тыс. рублей. Чукина отметила, что уровень зарплаты таких специалистов зависит от опыта работы, функционала, количества отработанных смен или часов и уровня компании. По словам эксперта, сборщики занимаются как сбором товара по списку, его упаковкой, так и контролем качества самого процесса, чтобы все было сделано правильно, быстро и аккуратно.

Чукина добавила, что популярной профессией для заработка в преддверии праздников является сотрудник на разгрузку новогодних елок. Доход таких специалистов достаточно высок и составляет в среднем от 160 тыс. до 300 тыс. рублей, уточнила эксперт. Она назвала востребованными флористов новогодних композиций, мерчандайзеров и продавцов новогодних подарков. Заработок флориста и продавца практически одинаковый и составляет от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, заключила Чукина.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая россиянам зарплата в декабре составила 79,9 тыс. рублей.