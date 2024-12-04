Ученые забили тревогу из-за приближения «зловещей эпохи»

В течение трех лет Арктика может полностью освободиться ото льда. И это станет "зловещей эпохой" для всей планеты, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых.

© РИА Новости

Специалисты провели компьютерные симуляции. Результаты в девяти из 300 случаев показали, что ледяной покров в Арктике может исчезнуть уже через три года, причем независимо от количества выбросов парниковых газов.

Ученые разработали технологию создания уникальных материалов для Арктики

Гарантированно же первый день безо льда в Арктике наступит в течение 9-20 лет, говорится в том же исследовании.

По словам ученых, всему виной - потепление климата. К примеру, в марте 2022 года в некоторых районах Арктики температура на 10 градусов превышала норму. Уходящий год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Специалисты считают, что исчезновение ледяного покрова в Арктике существенно повлияет на экосистему и климат Земли. В странах Европы из-за этого могут измениться погодные условия. Так, на юге Италии не исключено похолодание до -20 градусов, а Скандинавия начнет страдать от лесных пожаров.