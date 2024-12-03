Стало известно о просьбе Кустурицы к Путину

Украинский философ и миссионер Руслан Калинчук заявил, что создатели фильма «Люди Христовы. Наше время», среди которых есть режиссер Эмир Кустурица, призвали президента России Владимира Путина рассказать членам БРИКС о преследованиях Украинской православной церкви (УПЦ), чтобы защитить ее от нападок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Калинчука, съемочная группа фильма попросила Путина передать их обращение к странам-членам БРИКС. Как рассчитывают авторы картины, они видят свою задачу в донесении информации о происходящем на Украине, а также в создании международного давления на Киев с целью остановить нападки на УПЦ.

«Мы просим президента РФ Владимира Владимировича, чтобы он как лидер страны, которая председательствует в этом (2024 - ред.) году в БРИКС, передал наше обращение странам БРИКС - Китаю, Индии, Бразилии и странам-партнерам, чтобы МИД РФ и российские официальные органы власти поспособствовали тому, чтобы ситуация была широко освещена в странах, которые не поддерживают Запад и войну на Украине»

Ранее Путина попросили выдать Кустурице гражданство России.