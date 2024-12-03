МЧС отреагировало на падение астероида в Якутии

Сгоревший в атмосфере Земли в небе над Якутией астероид не оставил после себя никаких негативных последствий. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Отмечается, что в преддверии падения космического тела все местные оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности. Однако астероид не достиг поверхности планеты и лишь оставил за собой яркий след, который могли наблюдать в небе жители по меньшей мере двух поселков.

— Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, — передает официальный Telegram-канал ведомства по Якутии.

Влетевший в атмосферу Земли над Якутией астероид сняли на видео местные жители. Жители северной части Сибири могли заметить в небе «огненный шар» после падения небесного тела.

В Якутии упал астероид, появились первые видео инцидента

Астероид 2024 PT5, известный как «мини-Луна», начнет удаляться от Земли и двигаться к Солнцу к 2055 году. На данный момент небесное тело находится на расстоянии 3,2 миллиона километров от Земли — примерно в девять раз больше расстояния до Луны.

Астрономы из Великобритании смогли зафиксировать одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до Земли из далекого космоса.