SHAMAN жестко высказался об иноагентах

Российский народ никогда и никому не простит предательства, заявил певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), говоря о своем отношении к иностранным агентам.

Исполнитель посетил молодежный проект в Подмосковье, где встретился с активистами, передает 360.ru.

"Здесь очень важный момент: когда случаются такие вещи, народ, а я являюсь частью народа России, никогда не прощает и никому никогда не простит предательство", — сказал Дронов.

Ранее концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что у SHAMAN мало новогодних корпоративов, потому что всем уже «надоел песенный патриотизм» и артист дорого стоит. При этом он заметил, что конкурентка звезды, исполнительница хита «Матушка-земля» Наталья Куртукова у заказчиков в декабре намного более популярна. По его словам, она стала выставлять большой ценник на выступление: от 3 до 5 млн рублей.

До этого Дронов выразил желание проводить в школах открытые уроки о патриотизме. Артист заявил, что мог бы заезжать в одну школу в городе, куда приезжает с гастролями. По его словам, в дальнейшем к этой акции могли бы подключиться и его коллеги. В ноябре SHAMAN выразил мнение, что при помощи патриотических песен молодому поколению передается культурный и исторический код России.