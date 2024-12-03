Представитель Ирины Муравьевой рассказал о состоянии актрисы

Народная артистка России Ирина Муравьева находится дома, с ее самочувствием все в порядке. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации Муравьевой с жалобами на резкие боли в животе.

"Она уже дома и хорошо себя чувствует", - рассказал представитель актрисы.

Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре, в 1982 году получила диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Актриса дебютировала в кино в 1973 году. Среди ее наиболее известных киноработ - Людмила Свиридова в мелодраме "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в фильме "Карнавал", Надя Клюева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная". В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.