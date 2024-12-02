Школьные звонки в РФ в декабре заменит музыка из «Щелкунчика»

Школьные звонки в России в декабре заменит музыка из балета «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

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В ведомстве считают, что мелодии из «Щелкунчика» позволят создать предновогоднее настроение у школьников.

Отмечается, что такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который реализуется Минпросвещения совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. В рамках него каждый месяц мелодии школьных звонков посвящены определенной памятной дате, которые записывают детские музыкальные коллективы из разных регионов России. В частности, уже известно, что с января по май 2025 года они будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».