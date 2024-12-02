Патриарх Кирилл рассказал, как соединять образование и светскую жизнь с верой

В день памяти святителя Филарета митрополита Московского, о котором писал в своих стихах Александр Пушкин, патриарх Кирилл заявил, что нет противоречия в том, чтобы быть образованным и верующим.

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Филарет был человеком энциклопедически образованным, знатоком многих языков, древних и новых, пользовавшимся огромным авторитетом в области науки. Он явился народу в XIX веке, когда, по словам патриарха в проповеди на божественной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве, "веяния с Запада угрожали разрушить веру людей, их преданность Православной Церкви".

Святитель действительно пришелся ко времени и к месту. Неслучайно Александр Сергеевич Пушкин, православный человек, который, в полной мере сознавал, что происходит с обществом и народом, обратился в своих стихах к святителю Филарету.

Святейший отметил, какие трудные времена достались митрополиту.

"Только что была осуществлена первая попытка - в виде декабристского восстания в Санкт-Петербурге - низвергнуть государственный строй, насадить безбожие. Многие, особенно интеллигенция, поддались на призывы о равенстве, братстве, свободе, не понимая, что в самих этих лозунгах содержится противоречие", - подчеркнул патриарх Кирилл и обратился за объяснением к Николаю Бердяеву, напомнив его известную фразу о том, что что свобода бывает на лугу, где растут разные растения и каждое произрастает в меру своих сил, а равенство - на газоне, который искусственно подстригают.

Святитель Филарет в том трудном веке, предшествовавшем катастрофам в жизни нашей страны, пытался, по мнению Святейшего, всеми силами вразумить, в первую очередь, образованный класс. И на многих подействовал, как-то отложив, может быть, страшные события, которые грянули в России в начале века XX.

"Святитель указывает и нам, людям XXI века, что можно соединять и образование, и глубокую веру, и светскую жизнь с основами аскетизма, - подчеркнул патриарх. - Сделал очень многое для соединения веры и знания, для обращения людей мыслящих, но подвергнутых, к сожалению, безбожным влияниям, к Богу и к Церкви".

Глава Русской православной церкви советует не стесняться своей веры.