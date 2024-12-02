Мэр Нижнекамска призвал молить Бога из-за обильного снега

Мэр города Нижнекамска Рамиль Муллин призвал жителей молиться Богу ради того, чтобы снег в регионе выпадал более дозировано, а рабочие справлялись с последствиями обильных осадков. Об этом сообщила российская журналистка Ксения Собчак.

В рамках своего выступления глава города заявил, что власти не имеют финансовых возможностей для повышения заработных плат работникам сферы ЖКХ. Это привело к тому, что в Нижнекамске наблюдается очень сильный дефицит специалистов — отсутствует около половины штата работников. Это привело к тому, что город не справляется с напором стихии.

Глава города отметил, что в этом году «Всевышний порадовал первым снегом», и это помогает сохранить чистоту на улицах города. Однако, если осадки продолжат выпадать с той интенсивностью, с какой этой происходило прошлой зимой — Нижнекамску будет тяжело справиться со снегом своими силами.

— Поэтому будем молить Всевышнего, чтобы он снег нам давал дозированно. Молим Всевышнего. Меньше грешить, больше просить. И больше благодарить Всевышнего за то, что он нам дает, — приводит слова Муллина Telegram-канал «Кровавая барыня».

В Благовещенске с приходом снежного циклона выпало рекордное почти за 100 лет количество осадков. Отмечается, что в ночь на 26 ноября в городе выпало почти три декадные нормы осадков.