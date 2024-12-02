Дружинина отреагировала на сообщения о госпитализации

88-летняя режиссер Светлана Дружинина отреагировала на новые сообщения о госпитализации. Она заявила, что не скоро отправится на тот свет.

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С Дружининой общались журналисты mk.ru.

Режиссер назвала слухи о ее здоровье «чушью».

«Я еще не скоро на тот свет отправлюсь. А все потому, что я добрый, честный, активный человек, верующий в Бога», - считает режиссер.

В последнее время актрису ничто не беспокоит в плане здоровья – за ним Дружинина тщательно следит. Кинорежиссер ведет активный образ жизни, у нее много проектов, над которыми нужно работать.

«За этот год меня уже не первый раз хоронят», - отметила Дружинина.

Жильцы дома говорят о звездной соседке с любовью и уважением. Они признаются: Дружинина при необходимости помогает и не отказывает, если просят билет на выступление.

Ранее актриса Светлана Немоляева высказалась о проблемах со здоровьем.