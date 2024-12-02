Стал известен диагноз отравившихся странным карандашом российских школьников

Школьникам из Северной Осетии, которых доставили в больницу после того, как они понюхали едкий запах, исходящий от карандаша одноклассницы, поставили диагноз «отравление». Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что пострадали ученики пятого класса. Их госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с тошнотой, рвотой, головокружением и повышенным давлением.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей, говорится в публикации.

Четверо учеников одной из школ Северной Осетии оказались в больнице после того как понюхали странный карандаш, от которого исходил резкий едкий запах. Инцидент произошел в школе № 2 в селе Чермен на уроке математики. В рамках занятия преподаватель попросила ребят начертить отрезки, для чего одна из девочек достала из пенала карандаш. От него сразу пошел резкий запах, и четверым ее одноклассникам стало плохо. В больнице под наблюдением врачей они пробудут до завтрашнего дня. Сейчас их состояние стабильно.