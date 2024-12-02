Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали героя своих пранков, которого они считают самым глупым. Об этом они рассказали в подкасте блогера и дизайнера Артемия Лебедева, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Пранкеры рассказали, что речь идет о бывшем премьер-министре Северной Македонии Зоране Заеве. Вован и Лексус отметили, что звонили политику от лица бывшего украинского президента Петра Порошенко. Запись разговора они не публиковали около года. За это время Заев, не подозревавший, что общался с пранкерами, регулярно отправлял им фотографии со встреч с другими политиками в мессенджере WhatsApp, а также предоставил «другу Петру» контакты государственных деятелей из Косово.

«Это, наверно, самый тупой политик, с которым нам удалось пообщаться», — заключил Кузнецов.

Ранее Вован и Лексус раскрыли подробности общения с президентами. По их словам, иногда главы государств сами оставляют пранкерам номера телефонов.