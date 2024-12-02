Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре назвали «массовым психозом»

Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре — психопатологическая ситуация. Такое мнение выразил в беседе с Агентством городских новостей «Москва» театровед, историк театра и театральный критик Николай Песочинский.

По его словам, проблемы в работе сайта Большого театра в день старта продаж билетов на балет «Щелкунчик» были ожидаемы, потому что такой наплыв посетителей не способна выдержать ни одна система.

«Я считаю, что ажиотаж вокруг "Щелкунчика" — психопатологическая ситуация. Когда безумная толпа в один конкретный день кинулась на один конкретный спектакль, то, конечно, сайт в какой-то момент перестанет работать. Ни одна разумная система, включая сайт Большого театра, просто не может выдержать этого массового психоза», — заявил Песочинский.

Эксперт напомнил, что данный балет показывают не только в Большом театре, но и в других театрах столицы и даже в других городах.

«Почему бы не сходить в другие театры? И в Москве, и в Петербурге есть другие "Щелкунчики", есть замечательная постановка "Спящая красавица". Почему бы не отвести своих детей и близких туда?» — задался вопросом Песочинский.

При этом он добавил, что трехчасовой балет не выдержит ни один ребенок, однако все же, как считает критик, найдутся родители, которые отведут своего ребенка в Большой театр на «Щелкунчика», чтобы потом похвастаться в социальных сетях.

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