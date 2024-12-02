Жена генерала рассказала о главной проблеме вернувшихся с СВО мужчин

Общественный деятель в Самарской области, а также жена генерала, Екатерина Колотовкина, рассказала о главной проблеме участников СВО. Своим мнением она поделилась в понедельник, 2 декабря, в свое Telegram-канале.

Девушка утверждает, что нередко у тех, кто только вернулся с зоны СВО, проявляется алкоголизм, хотя власти уверены, что никакой проблемы нет.

Колотовкина предложила несколько вариантов решения проблемы: обеспечить анонимность при обращении за помощью без постановки на обязательный учет, а также предостережение от мошенников и их уловок.

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— Участились обращения от женщин, чьи мужья вернулись с зоны СВО. У некоторых из них возникает проблема — неконтролируемое употребление спиртных напитков. К сожалению, они ошибочно думают, что так снимают стресс. В итоге возникает зависимость, и семьи распадаются. Часто женщины молчат о происходящем по принципу «не выноси сор из избы», — рассказала Колотовкина в посте.

Помимо этого ранее, 2 декабря, многодетная жена участника СВО из Терновского района Воронежской области обратилась в органы власти из-за отказа в назначении ежемесячного пособия на ребенка.