Варламов* высказался о возбужденном в отношении него уголовном деле

Блогер-урбанист и журналист Илья Варламов* назвал «грустной историей» то, что в отношении него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 2 декабря, он рассказал в эфире своего авторского YouTube-канала.

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По словам блогера, статус иноагента и уголовное преследование заметно усложняют его журналистскую деятельность и ведение бизнеса. Однако урбанист отметил, что повлиять на сложившуюся ситуацию он не может, поэтому ему остается только смириться и продолжить заниматься своей работой.

— Могу только наблюдать за новостями, — резюмировал Варламов*.

25 ноября отношении блогера возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

В июне Тверской суд Москвы оштрафовал Варламова* на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В мае 2023 года блогер подал в суд иск к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иноагентов, однако положительного решения по данному вопросу принято не было.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.