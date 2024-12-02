Варламов* высказался о возбужденном в отношении него уголовном деле

«Грустная история»: Варламов* высказался о возбужденном в отношении него деле
Блогер-урбанист и журналист Илья Варламов* назвал «грустной историей» то, что в отношении него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 2 декабря, он рассказал в эфире своего авторского YouTube-канала.
По словам блогера, статус иноагента и уголовное преследование заметно усложняют его журналистскую деятельность и ведение бизнеса. Однако урбанист отметил, что повлиять на сложившуюся ситуацию он не может, поэтому ему остается только смириться и продолжить заниматься своей работой.
— Могу только наблюдать за новостями, — резюмировал Варламов*.
25 ноября отношении блогера возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
В июне Тверской суд Москвы оштрафовал Варламова* на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
В мае 2023 года блогер подал в суд иск к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иноагентов, однако положительного решения по данному вопросу принято не было.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.