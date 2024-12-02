Стало известно о шоке врачей от состояния пережившего пытки отчима ребенка

Врачи медцентра, где лечат пережившего пытки со стороны отчима ребенка из Прокопьевска, впервые столкнулись с такой ситуацией. О шоке медиков стало известно из публикации губернатора Кемеровской области Ильи Середюка в Telegram.

© Lenta.ru

Как рассказал чиновник, он навестил пострадавшего и узнал, что тот находится в палате интенсивной терапии. По его словам, врачи работают над тем, чтобы стабилизировать состояние мальчика и уже начали давать ему пищу, вскоре к работе над восстановлением его состояния подключатся пластические хирурги.

«Даже врачи, которые за годы практики многое повидали, говорят, что впервые с таким столкнулись. Горе-родителями занимаются правоохранительные органы», — заявил Середюк.

Ранее стало известно, что отчим пострадавшего ударами кулаков разорвал ребенку лицо, а после сам зашил раны в домашних условиях. Известно, что ребенка лишали еды и кормили стиральным порошком, а когда тот отказывался, насильно запихивали вещество в рот. Из-за издевательств в семье мальчик сбежал из дома и два дня жил между коробок за прилавком продуктового магазина.