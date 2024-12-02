В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли

Аэропорт Богородского, расположенный в Хабаровском крае, 2 декабря временно закроют из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе местной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

По ее информации, воздушная гавань будет закрыта с 8:00 (1:00 мск) до 13:00 (6:00 мск). В пресс-службе также заявили, что рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения. На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в декабре больше всего снега выпадет в Северо-Западном федеральном округе, на западе Сибири, на западе и юге Красноярского края, в Иркутской области, в Хакасии, в Забайкальском крае, в Бурятии, а также в Магаданской области и на Чукотке.

По словам синоптика, в азиатской части страны, "начиная с Приволжского федерального округа, будут осадки в виде твердого снега, в виде кристаллических осадков". Он отметил, что осадки в пределах нормы выпадут на европейской территории России, однако в Омской, Тамбовской, Курской, Воронежской и Липецкой, Смоленской, Рязанской областях ожидается дефицит снега.