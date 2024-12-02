Тишковец: Россиян ждет аномально теплая зима

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима в России будет аномально теплой. Сильных морозов синоптики не прогнозируют, сообщает РИА Новости. В центре европейской части РФ температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов.

"В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на два-три градуса выше климатической нормы", - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Говоря о количестве осадков, он отметил, что "аномальных отклонений не прогнозируется".

Погода порадует и жителей других регионов страны. В частности, на Урале и в Западной Сибири положительные аномалии температуры воздуха составят 3-6 градусов.

Тишковец утверждает, что "настоящей русской зимы" в средней полосе России ждать не стоит. Но снежный покров все же сформируется.

Морозы также прогнозируются, но в январе и кратковременные. Об экстремальном холоде речь не идет, добавил синоптик.