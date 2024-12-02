В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

В Госдуме подготовили законопроект, направленный на введение ответственности за несанкционированные свалки отходов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, группа депутатов предложила ввести административную ответственность за образование свалок — по их мнению, это повысит ответственность за нарушение экологических норм и улучшит контроль в сфере утилизации отходов. Законопроект уже передали в правительство для заключения.

Кроме того, в проекте закона говорится о введении ответственности за нарушение норм хранения отходов, создания мест их накопления, а также за требования, касающиеся проектирования, рекультивации и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов.

Ранее в России предложили новую технологию получения биоводорода из твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого ученые из СПбПУ предложили удобрять свалки микроводорослями.