В ГД предложили повысить штрафы за алкоголь и курение в неположенных местах

Жизнь пьющих и курящих граждан в недалеком будущем может оказаться не только сложнее, но и существенно дороже из-за внесенного в Госдуму законопроекта. В нем речь идет об усилении ответственности за нарушения, связанные с запретом курения табака и распития алкоголя в неположенных местах.

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И сегодня по действующим правовым нормам есть немало мест, где нельзя распивать спиртное и дымить. И за подобное нарушение положен штраф. Но его давно не изменяли, поэтому со временем он перестал кого-либо пугать и уж тем более останавливать.

Так что законодатели решили, что штрафы должны вырасти. Поэтому авторы законопроекта предлагают увеличить размер штрафа за "нарушение установленного запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на территориях, в помещениях и на объектах, где это запрещено". Все это перечислено в части 1 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

За распитие спиртных напитков в неположенных местах штрафы также увеличатся. Для этого решено поправить статью 20.20 КоАП РФ. Любителям в нетрезвом виде погулять по улицам, посидеть в скверах, парках, на стадионах, проехать в общественном транспорте, появиться в других общественных местах также придется раскошелиться. Судя по поправкам, появление там "в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность", подорожало. Для чего надо будет поправить статью 20.21 КоАП РФ.

По ныне действующим нормам закона за все перечисленные нарушения предусмотрен штраф в сумме от 500 до 1,5 тысячи рублей. Но если предложения законодателей станут нормой права, то его размер возрастет до 1-3 тысяч рублей. А если оштрафованный гражданин не поймет с первого раза и попробует повторить, то штраф еще увеличится. И за повторное нарушение придется заплатить уже от 4 до 5 тысяч рублей.

Но и это не предел. Повторное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ в общественных местах будет грозить штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.

Подчеркнем, что то же самое наказание планируется применять и к нарушителям, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства.

В новом документе также предлагается расширить список мест, в которых не допускается распитие алкогольной продукции. В него планируют добавить самолеты, поезда дальнего следования и морские суда, находящиеся в дальнем плавании.