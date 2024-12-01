Бросившая пятимесячную дочь в снег россиянка объяснила свой поступок

Жительница Нижнего Новгорода Анна Ю., издевавшаяся над беззащитным пятимесячным ребенком, объяснила свои действия желанием прославиться в интернете. Об этом пишет «Радио Sputnik».

Ранее сообщалось, что многодетная мать бросила в снег пятимесячную дочь, издевалась над ней, снимала процесс на камеру. Затем выложила ролик в соцсетях.

СК РФ завел на женщину уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Органы опеки изъяли девочку из семьи и передали медикам.

«Ничего плохого я делать не хотела. Только показать, как я закаляю его [ребенка]», — пояснила нижегородка.

Накануне о ситуации высказалась ее сестра Юлия. По ее мнению, Анна таким жестоким образом хотела привлечь внимание своего сожителя, отца детей.

Ранее сообщалось, что блогер Сергей Косенко, в январе 2024 года бросивший младенца в снег, находится в розыске по статье УК.