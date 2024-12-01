«Миссис Планета» рассказала, кому отдаст выигранные деньги

Россиянка Татьяна Федорищева, выигравшая титул «Миссис Планета» в Перу, отправит полученные в рамках конкурса деньги на помощь бойцам ВС РФ, которые участвуют в специальной военной операции.

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— Все вырученные от победы средства будут потрачены на помощь нашим военным, и небольшая часть, конечно же, будет отдана кошачьему приюту, чтобы несчастные кошечки не жили на улице и не погибали от рук жестоких людей, — цитирует Федорищеву «КП».

Ровно 136 лет назад в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В СССР же эту тенденцию подхватили лишь в 1988-м. «Вечерняя Москва» узнала у Татьяны Федорищевой, как с годами менялся принцип таких состязаний.

В конце сентября россиянка Динара Саляхова завоевала корону конкурса «Миссис Европа — 2024». Конкурс проходил в городе Пловдив в Болгарии. За главный титул боролись 25 девушек в возрасте от 24 до 49 лет. Россиянка из Казани завоевала не только главный титул, но и две дополнительные номинации — «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсоров».