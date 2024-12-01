Умер последний подольский курсант времен Великой Отечественной войны

В Красноярске на 104-м году жизни скончался Иван Шпагин, последний из подольских курсантов Великой Отечественной войны.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Шпагин скончался в Красноярске на 104-м году жизни, сообщает ТАСС. Об этом сообщило региональное управление Министерства внутренних дел.

В пресс-службе МВД уточнили, что Шпагин был последним из оставшихся в живых подольских курсантов, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войны. Он ушел из жизни 1 декабря 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в возрасте 84 лет умер Владимир Александрович Зюкин, занимавший пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ с 1990 года, и ставший последним человеком на этой должности. Также сообщалось, что в возрасте 94 лет умер Михаил Буденный, сын знаменитого маршала Буденного.