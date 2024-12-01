Дочь Смоктуновского может потерять часть наследства отца

Мария Смоктуновская, дочь легенды советского кинематографа, Иннокентия Смоктуновского, получила письмо о том, что гараж, который она унаследовала от отца, собираются сносить. Смоктуновский, Калагин, Рязанов получали там место еще в 70-е годы.

Мария в эфире шоу «Ты не поверишь!» рассказала, . письме, которое получили собственники, говорится о том, что территория заброшена и завалена мусором, но это не соответствует действительности. Собственники заключили с департаментом городского имущества договор аренды земли на 49 лет, пишет издание vokrug.tv.

«Сейчас мы узнаем, что якобы наш участок параллельно тем же самым ДГИ выставлен на комплексное развитие территорий», — рассказал председатель гаражного управления Гурам Саникидзе.

В Департаменте журналистам ответили, что что планируют построить там детский сад. Мария Смоктуновская не верит им.

«Сейчас план, что будут строить детский сад, а потом в реальности застройка жилищным комплексом», — уверена она.

Собственникам предложили компенсацию. Но она даже близко не равна рыночной стоимости машиноместа, которая сейчас в том районе стартует от шести миллионов рублей.

Детям Иннокентия Смоктуновского – Филиппу и Марии в свое время после родителей осталась элитная квартира в центре Москвы.