Умерла известная исследовательница Наталья Федорова

Научный мир Ямала понес невосполнимую утрату: в Самаре ушла из жизни выдающийся археолог, доктор исторических наук Наталья Викторовна Федорова. Ей было 75 лет.

Научный центр изучения Арктики подтвердил печальную новость в соцсети "Вконтакте", отметив огромный вклад ученого в изучение древней истории севера Западной Сибири.

Более 170 научных трудов, многие годы, посвященные раскопкам на Ямале, включая руководство масштабными исследованиями на знаменитом городище Усть-Полуй – все это лишь малая часть богатейшего наследия Натальи Федоровой.

Ее значительный вклад в развитие археологии был отмечен многими наградами, включая орден «За заслуги перед отечеством» II степени (2019 год).

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