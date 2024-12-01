У звезды сериала «Каменская» Симонова обнаружили гипертоническую болезнь

У звезды сериалов «Граница. Таежный роман» и «Каменская» Владимира Симонова врачи обнаружили гипертоническую болезнь. Отмечается, что у артиста высокий риск инфаркта или остановки сердца. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

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При этом актер изначально обратился к врачам с жалобами на кашель. Уже в ходе обследования и была обнаружена гипертоническая болезнь. Несмотря на состояние своего здоровья, Симонов продолжает заниматься творческой деятельностью, например, 21 декабря он сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях», передает Telegram-канал.

До этого сообщалось, что жену актера Константина Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве. Уточнялось, что 43-летней актрисе диагностировали остеоартрит — болезнь суставов. С этим диагнозом люди страдают от болей и отечностей.

В октябре стало известно, что состояние актрисы Светланы Дружининой, которая борется с онкологией, ухудшилось, она снова обратилась за помощью к медикам. Недавно она обратилась с жалобами на сильную боль в области левой лопатки.