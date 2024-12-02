Туриста из России сняли с круизного лайнера SH Diana

Российского туриста сняли с лайнера SH Diana, который прервал круиз в Антарктиду из-за неисправностей в силовой установке судна, якобы за организацию беспорядков.

Об этом ТАСС сообщил сам пассажир Илья Строков.

"Меня только что выселили с корабля. Дали 30 минут на сборы", - сказал он. "Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того что я тут на корабле навожу беспорядки".

Пассажир также сообщил, что лайнер прибыл в порт Ушуайя в Аргентине.

"Насчет неполадок [корабля] не знаю, лайнер прибыл в порт Ушуайя", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета The Times сообщила, что российские пассажиры SH Dianа объявили голодовку, требуя вернуть деньги за прерванный круиз. Компания Swan Hellenic подтвердила неисправность судна и заявила, что пассажирам был предложен возврат в размере 50% от потраченной суммы или сертификат на 65% для оплаты другого круиза. Перевозчик также подтвердил, что не все клиенты согласились с этими условиями. Как сообщили ТАСС представители компании, на данный момент на борту судна не осталось пассажиров из России, продолжающих голодовку, перевозчик считает "вопрос урегулированным".