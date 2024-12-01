В Соцфонде призвали россиян сохранять старые карточки СНИЛС

Старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета следует сохранять, поскольку они продолжают действовать. С таким призывом выступили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — рассказали в организации.

В фонде также напомнили о поправках в закон о персонифицированном учете. Согласно им, информация о СНИЛС предоставляется гражданину РФ в виде бумажного или электронного удостоверения.

Ранее на портале «Госуслуги» заработал сервис «Жизненная ситуация», позволяющий восстановить документы. С помощью сервиса пользователи смогут узнать номер утерянного экземпляра ИНН и СНИЛС.