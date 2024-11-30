Вотчина Деда Мороза опровергла сообщение о закрытии

Все объекты успешно работают и готовы к приёму гостей. В официальном Telegram-канале резиденции сказано, что единственный официальный представитель Деда Мороза — АО «Дед Мороз», которое учреждено правительством Вологодской области.

Подчёркивается, что все основные туристические объекты, связанные с этим брендом, то есть вотчина и терем, городская резиденция «Почта Деда Мороза» и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге открыты для гостей.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что вотчина волшебника в Великом Устюге якобы закрывается из-за долгов.