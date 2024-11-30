Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап

Объявленная в международный розыск в России по делу о призывах к терроризму правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (внесена в список террористов и экстремистов) открыла стартап в Бельгии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Точный вид деятельности юрлица May23 неизвестен, но стартапу разрешена заниматься вплоть от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий и образовательных услуг.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

Против Богдановой возбуждено уголовное дело. Она заявляла, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием. По ее мнению, это поможет завершить конфликт на Украине.