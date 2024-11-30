$107.74-1.84114.31-1.83
Войти в почту

Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап

Объявленная в международный розыск в России по делу о призывах к терроризму правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (внесена в список террористов и экстремистов) открыла стартап в Бельгии. Об этом сообщает РИА Новости.

Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап
© Соцсети

Точный вид деятельности юрлица May23 неизвестен, но стартапу разрешена заниматься вплоть от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий и образовательных услуг.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

Против Богдановой возбуждено уголовное дело. Она заявляла, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием. По ее мнению, это поможет завершить конфликт на Украине.

Общество
Дарья Богданова
Валерий Чкалов
Бельгия
20