Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап

Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии
Признанная иноагентом Валерия Богданова* зарегистрирована в качестве самозанятого лица и платит налоги.
По данным РИА Новости, юридическое лицо с наименованием May23 получило разрешение на различные виды деятельности — от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания, образовательных услуг и журналистскую работу.
Ранее на *Дарью Богданову, признанную иноагентом и внесённую Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, завели уголовное дело об оправдании терроризма.
Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.