Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла стартап

Признанная иноагентом Валерия Богданова* зарегистрирована в качестве самозанятого лица и платит налоги.

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По данным РИА Новости, юридическое лицо с наименованием May23 получило разрешение на различные виды деятельности — от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания, образовательных услуг и журналистскую работу.

Ранее на *Дарью Богданову, признанную иноагентом и внесённую Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, завели уголовное дело об оправдании терроризма.

Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.