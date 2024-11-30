Спрогнозированы сильные осадки в четырех округах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильном снеге на выходных на территории четырех российских регионов, передает ТАСС.

По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном и в Ненецком автономном округах в последний день ноября будет метель с ветром в 23-28 м/с.

"На юге Карелии пройдут осадки: дождь, снег и мокрый снег. В Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется дождь, снег, мокрый снег", - сообщил Вильфанд.

Он добавил, что такая же погода прогнозируется в Бурятии, на Чукотке и в Иркутской области.

"По расчетам, будет действовать антициклон, в первых числах будет много осадков в регионе", - пояснил специалист. Еще в октябре Вильфанд напоминал жителям столицы о том, что зима близко.

По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она "прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой", однако погода ожидается переменчивой.