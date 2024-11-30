Не доплывшие до Антарктиды туристы из РФ потребовали вернуть деньги за тур

Российские туристы с круизного судна, которое прервало путешествие в Антарктиду из-за технических неполадок, записали обращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура. Об этом пишет РИА Новости.

По словам путешественников, лайнер вышел в море уже с поломкой, что подвергло их жизни опасности. Вместо поездки к Антарктиде по программе, которая предусматривала 17 остановок, туристы фактически получили три высадки по часу и 20 дней "болтанки" на неисправном судне без всяких развлечений.

"За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать", - подчеркнули россияне, потребовав от компании возместить им полную стоимость путевок.

Ранее сообщалось, что компании якобы удалось урегулировать конфликт с туристами. Всем пассажирам предложили вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники. Однако такой вариант их не устроил.

Всего на борту лайнера, который заглох в море по пути в Антарктиду, находятся около 170 человек. Накануне туристы объявили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Некоторые из пассажиров заявили, что стоимость их тура на корабле достигала 1,2 млн рублей.

По последним данным, голодовку на судне продолжает только один человек.