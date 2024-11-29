Машков оценил идею продавать билеты в театр по паспорту

Народный артист России, худрук «Современника» и Театра Олега Табакова Владимир Машков оценил идею продавать билеты в московские театры по паспорту. Его цитирует ТАСС.

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Машков одобрил идею такой продажи и предположил, что такие правила помогут усилить контроль за посещением культурных мероприятий и решить проблему перекупщиков.

«Мы ведь привыкли к тому, что при регистрации на сайтах госуслуг, покупке железнодорожных и авиабилетов, необходимо указывать свои паспортные данные. И это не вызывает у нас никаких вопросов», — сказал он.

По словам Машкова, у правительства Москвы есть все возможности, чтобы сделать период адаптации к новым правилам более спокойным для всех заинтересованных сторон. В частности, добавил народный артист, нужно будет решить проблему, когда человек купил билеты и не смог пойти на концерт или спектакль.

Недавно департамент культуры Москвы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов в подведомственные ему театры и концертные залы. При покупке билетов к обычно запрашиваемым сведениям покупателя добавятся данные документа, идентифицирующего его личность. Контролеры при посещении мероприятия будут проверять билеты и документы.

По паспорту билеты уже продают на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре.