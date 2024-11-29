Юрий Николаев ответил на слова врача о запрете курения

Телеведущий Юрий Николаев прислушался к совету врача о запрете курения из-за угрозы рака. 75-летний звезда вышел на связь с журналистами 360.ru.

В последнее время в СМИ появляется много информации по поводу здоровья знаменитости. На днях сообщалось, что медики запретили Николаеву курить, так как это может усугубить его положение.

Юрий сказал, что прислушался к совету врача и на данный момент находится у себя дома. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Восстанавливаться окончательно», — сообщил о планах звезда.

Напомним, что недавно мужчину выписали из больницы, где он пролежал 15 дней. Госпитализация понадобилась мэтру телевидения после того, как он потерял сознание. Он был в реанимационном отделении.

Потом появилась информация о том, что жена Николаева тоже попала в больницу. Но он опроверг слухи.

Ранее мы писали о том, что 74-летний певец Александр Буйнов впервые вышел в свет с тремя внуками. Напомним, что недавно поклонники всерьез переживали за его здоровье.