В Госдуме раскритиковали идею спрятать алкоголь в продуктовых магазинах

Для экономики нет никакого смысла прятать алкоголь в продуктовых магазинах, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как она отметила в беседе с «Ридусом», это особенно неуместно для небольших населенных пунктов.

«Если в супермаркетах имеются специальные зоны для торговли спиртным, в небольших городах алкоголь и прочие продукты продаются в одном помещении. Вот как в таком случае быть? Собственнику придется расширять площадь, а это дополнительные финансовые вложения. В итоге цены на спиртные напитки подскочат, ведь за все придется платить нам с вами», — объяснила депутат.

Парламентарий отметила, что такие ограничения только усложнят жизнь. Если алкоголь подорожает, люди могут начать покупать контрафактную продукцию. Кроме того, люди часто покупают шампанское или вино, чтобы отметить праздники, например, Новый год. Поэтому такая инициатива, скорее всего, не пойдет на пользу, добавила Бессараб.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов призвал убрать с глаз алкоголь в продуктовых магазинах. По его словам, также нужно запретить несовершеннолетним заходить в алкомаркеты.